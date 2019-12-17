Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 16'ncı gününde devam ediliyor.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 16'ncı gününde devam ediliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Bugünkü arama çalışmalarını Kestel ilçesinden başlatan ekipler, Derekızık Mahallesi'nden Küreklidere mevkisine doğru ilerledi. Gölçukuru bölgesinde şelale ve vadide aramayı sürdüren ekiplere hava koşullarının imkan verdiği durumlarda helikopter ve insanlı keşif uçağının da destek verdiği belirtildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Jandarma, Uludağ, AFAD, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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