Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları, arazinin sarp olması ve hava şartlarındaki ani değişiklikler nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları, arazinin sarp olması ve hava şartlarındaki ani değişiklikler nedeniyle güçlükle ilerliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde devam ediyor.

Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden aramalara başlayan ekipler, çalışmaların 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde arama yapıyor. Jandarma insanlı keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar için vinçli kurtarma helikopteri hazırda bekletiliyor.

Dağın kuzeybatı yamaçlarında bulunan Küreklidere Vadisi'nin zorlu coğrafi yapısının yanı sıra hava şartlarındaki ani değişiklikler ekiplerin çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor.

Ekiplerin, otellerin bulunduğu Uludağ 1. Yerleşim Bölgesi'nden vadinin uç kısmına yürüyerek ulaşması 5 saati buluyor. Bu nedenle, zaman kazanmak için arama kurtarma ekipleri havanın açık olduğu günlerde vadiye helikopterlerle taşınıyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı vadide çok sayıda dik yamaç ile şelale, sarp kayalık ve oyuklar bulunuyor. Arama yapılan yerlerde zaman zaman kar yağışı ve yoğun sis de etkili oluyor.

Söz konusu alanda geniş çaplı arama gerçekleştiren ekipler, dağcıların sığınabilecekleri her bölgeyi detaylı tarıyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Jandarma, Uludağ, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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