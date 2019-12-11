Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arayan ekipler bir "yürüyüş sopası" daha buldu - Son Dakika
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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arayan ekipler bir "yürüyüş sopası" daha buldu

7 saat önce

Uludağ'da kaybolan iki arkadaş için devam eden arama çalışmalarında, montun bulunduğu bölgede bir yürüyüş sopasına (baton) daha rastlandı.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arayan ekipler bir

Uludağ'da kaybolan iki arkadaş için devam eden arama çalışmalarında, montun bulunduğu bölgede bir yürüyüş sopasına (baton) daha rastlandı.

Mert Alparslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalar, bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

Geçen pazar Sarp'a ait montun, dün ise kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içine saplanmış ve donmuş vaziyette batonun bulunması üzerine çalışmalar Kürekli Deresi mevkisinde yoğunlaştırıldı.

Montun bulunduğu mevkide bir batona daha rastlayan ekipler, bu dağcılık ekipmanının kime olduğunu araştırıyor.

Elverişsiz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Jandarma, Uludağ, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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