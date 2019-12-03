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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın aileleri ekiplerden sevindirici haber bekliyor

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişinin aileleri, çalışmaları takip etmek için Uludağ'a geldi.

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın aileleri ekiplerden sevindirici haber bekliyor, System.String[]

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişinin aileleri, çalışmaları takip etmek için Uludağ'a geldi.

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda misafir edilen aileler anbean çalışmalar hakkında bilgilendiriliyor. Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37) yakınları, umutla kendilerine verilecek sevindirici haberleri bekliyor.

Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, gazetecilere, yeğeninin İstanbul'da bulunan ailesi sağlık sorunları yaşadığı için Bursa'ya kendisinin ve kuzenlerinin geldiğini söyledi.

Umutla yeğenine kavuşmayı beklediğini belirten Sayar, "Bu çok üzücü bir durum. Çok fazla olmamakla beraber dağcılık tecrübesi var. Yanındaki arkadaşı çok daha profesyonel. Daha önce sanıyorum bir iki defa daha zirveye değil ama Uludağ'a çıkmışlar." dedi.

Sayar, Alpaslan'ın kaybolduğu pazar günü saat 11.00 sularında eşine Uludağ'daki göller bölgesinin fotoğrafını gönderdiğini aktardı.

Yeğeninin, eşine, arkadaşıyla bu bölgeye gideceğini söylediğini dile getiren Sayar, "Ondan sonra zaten telefonlarından bir daha sinyal alınamıyor. Eşi bir müddet haber alamayınca jandarmaya haber veriyor ve o andan itibaren arama çalışmaları başlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Sedef Sayar, ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere minnettar olduklarını vurguladı.

Çalışmalarla ilgili kendilerine sürekli bilgi verildiğini ifade eden Sayar, "Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan da profesyonel dağcılar getirmişler. Herkes elinden geleni yapıyor. İçişleri Bakanlığından termal özellikli uçak gönderilmiş. Drone'larla da arıyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.

Jandarma, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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