Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da geçen pazar yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın olay öncesi son görüntüleri ortaya çıktı.

Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37), Oteller Bölgesi'nden uzaklaşmadan önceki son görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, zeminin karlı ve havanın sisli olması dikkati çekiyor. Kayıtlarda, bir süre yürüyen Sarp ve Alpaslan'ın zaman zaman kendi aralarında konuştuğu görülüyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.