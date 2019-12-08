Uludağ'da kaybolan iki kişi montun bulunduğu bölgede aranıyor

Uludağ'da bir hafta önce zirve yürüyüşüne çıkmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan ve bu sabah birine ait mont ile bere bulunan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde devam eden aramalar, Efe Sarp'ın montu ile beresinin bulunduğu Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarında yoğunlaştırıldı.



Çalışmalarda, bir savunma sanayi firması tarafından özel olarak üretilen "drone" da kullanılıyor. Bu cihazın, kar altı, su altı, sığınak gibi bölgelerde metal dedektörle 2 kilometre çapında arama yapabildiği bildirildi.



Bu arada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iki arkadaşın aranmasına ilişkin çalışmalara destek amacıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, baz istasyonlarından alınan sinyaller ve görüşme kayıtlarıyla ilgili izinleri vererek konunun derinlemesine araştırılmasını sağlıyor.



1 kilometre çaplı alan aranıyor

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan arama faaliyetleri sırasında Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette bir kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir yeşil bere, mavi anahtarlık ve iki anahtar tespit edildiği anımsatıldı.

Söz konusu şahısların İstanbul'dan başlayarak Bursa Uludağ Milli Parkı bölgesinde kaybolma sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen montun bulunduğu Kürekli Deresi bölgesi ve kuzey uzantı hattı, sarp ve engebeli bir yapıya sahip olup, bu bölgede çok sayıda şelale, uçurum, kayalık ve doğal engeller bulunmaktadır. Dere ise kısmen donmuş durumda olup bölgede kar kalınlığı 60 santimetre civarındadır. Mevcut durum ilerlemeyi ve arama kurtarma faaliyetlerini önemli ölçüde sınırlamaktadır. Kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir."

Açıklamada, bir Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, 2 helikopter, 75 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personelinin arama çalışmalarına katıldığı bilgisi verildi.

Olay

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.