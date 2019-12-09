Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan iki kişinin arandığı bölge "drone" ile görüntülendi - BURSA
Son Dakika Güncel Uludağ'da kaybolan iki kişinin arandığı bölge 'drone' ile görüntülendi - BURSA - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan iki kişinin arandığı bölge "drone" ile görüntülendi - BURSA

7 saat önce

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölge, kurtarma ekiplerince "drone" ile görüntülendi.

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölge, kurtarma ekiplerince "drone" ile görüntülendi.

Uludağ'da kaybolan iki kişinin arandığı bölge drone ile görüntülendi - BURSA

Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:09 Kaynak: AA
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