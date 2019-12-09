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Uludağ'da kaybolan iki kişinin arandığı bölge "drone" ile görüntülendi - BURSA
7 saat önce
Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölge, kurtarma ekiplerince "drone" ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:09 Kaynak: AA
Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölge, kurtarma ekiplerince "drone" ile görüntülendi.
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