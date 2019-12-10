Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu
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Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

7 saat önce

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında dağcılık batonu bulundu.

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu, System.String[]

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında dağcılık batonu bulundu.

Bursa Valiliğinden alınan bilgiye göre, Efe Sarp'a ait montun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yakındaki bir dere içinde saplanmış ve donmuş halde baton buldu.

Batonun kime olduğunun araştırıldığı ifade edildi.

Ekiplerin baton çevresinde yaptığı detaylı aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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