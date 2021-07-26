Uludağ'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Sağ Bulundu - Son Dakika

Uludağ'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Sağ Bulundu

Uludağ\'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Sağ Bulundu
Son Güncelleme: 26.07.2021 12:18

Cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana giren ve uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyen Gülefer Boynukısa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana giren ve uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyen Gülefer Boynukısa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının 50. saatinde güzel haber geldi. Kayıp kadın arama çalışmalarının üçüncü gününde sağ bulundu.

Piknikçilere Rastladı Boynukısa, Uludağ'dan 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık arazide piknik için bölgeye gelenlere rastladı.

Kaybolduğunu söyleyen Boynukısa, yardım istedi. Hemen jandarmaya haber verildi.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Boynukısa'ya ulaşmak için bölgeye gitti. Araç ile ulaşmanın mümkün olmadığı bölgede ekipler, yaya olarak 2 kilometrelik bir yokuşu tırmandı.

Ekipler, Boynukısa'yı bulunduğu yerden alarak, ambulansın olduğu noktaya doğru inişe geçti.

Sadece su içerek, durmadan şehre doğru yürüdüğü öğrenilen Gülefer Boynukısa'nın bitkin olduğu görüldü.

Yorgunluktan Yürüyemeyince Jak Timleri Sırtlarında Taşıdı

Ayakkabısı parçalanan Boynukısa'ya JAK ekipleri ayakkabı verdi. Yorgunluktan yürüyemeyen Gülefer Boynukısa'yı JAK timindeki bir asker sırtında taşıdı. Ormandan çıkartılan Boynukısa, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansta ilk muayenesi yapılan Boynukısa'nın sağlık durumunun iyi olduğu, açlık nedeniyle bitkin düştüğü öğrenildi.

Boynukısa, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Allah'a Çok Şükür İyiyim Sağlık durumu iyi olan Boynukısa, "İyim Allah'a çok şükür. Herhangi bir sağlık sıkıntım yok. Kayaların içinde aç susuz gezdim. Su da bulamadım, çayırlardan su içtim, bir parça ekmek buldum. Allah'a çok şükür iyiyim. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Sadece Haberler Uludağ'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Sağ Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Sağ Bulundu - Son Dakika
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