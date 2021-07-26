ULUDAĞ'DA KAYBOLAN KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

BURSA Uludağ'da piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa'yı (59) arama çalışmaları sürüyor. Vali Yakup Canbolat, "Şu ana kadar herhangi bir iz emareye rastlayamadık. Dronlarımızla, termal kameralarımızla, 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma, JAK ekiplerimizle bölgede tam teyakkuz halindeyiz" dedi.

Uludağ'ın Çobankaya mevkisine önceki sabah saatlerinde ailesiyle birlikte piknik yapmak için çıkan Gülefer Boynukısa, saat 14.00 sıralarında odun toplamak amacıyla ormana girdi, ancak geri dönmedi. Ailesi, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, ANDA, NAK, AKUT ve İHH ekipleri sevk edildi. Önceki akşam saatlerinde yaklaşık 200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çobankaya'da kurulan kriz merkezinde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cuma gününden bu yana çalışmaların sürdüğünü kaydeden Canbolat, "Şu ana kadar herhangi bir iz, emareye rastlayamadık. Dronlarımızla, termal kameralarımızla, 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma, JAK ekiplerimizle bölgede tam teyakkuz halindeyiz. Bugün ümitvarız, inşallah bölgede tam tarama faaliyetinden sonra bulabileceğimizi, ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Canlı olarak elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Bulana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu an bölgede 263 kişiyle tam seferberlik, teyakkuz halinde çalışmalarımız sürüyor. Kaybolduğu bölgenin 8 kilometrekarelik alanını parselasyon yaparak ekiplerimiz tarama faaliyetini sürdürüyorlar. Bugün bu faaliyetten ümitliyiz" dedi.