Uludağ'da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu - Son Dakika

Uludağ'da 17 gün önce kaybolan amatör dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) cansız bedenleri Küreklidere Kanyonu'nda suyun içerisinde dalgıç kıyafetleriyle arama yapan özel bir ekip tarafından bulundu. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat, AFAD ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla iki gencin cansız bedenleri Bursa'ya getirildi.

Hava şartlarının el vermesiyle Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, İstanbul'dan gelen 5 kişilik özel kanyon ekibiyle sabah saatlerinde 2. Oteller Bölgesi'nden kayıp amatör dağcıların bulunduğu tahmin edilen Küreklidere şelalesi bölgesinde arama çalışması başlattı.

Dalgıç kıyafetli ekipler, sarp kayalıklar ve tehlikeli vadilerle dolu Küreklidere Kanyonu'na iplerle indiler. Burada ilk kez suyun içerisinde arama faaliyeti başlatıldı. Hava şartlarının el vermesiyle balık adamlar kanyonun içinde harita mühendisi Efe Sarp ve hemen yakınında da uçak mühendisi Mert Alpaslan'ın cansız bedenlerini buldu.

Arama kurtarma ekiplerine katılan Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, cenazelerin batonların bulunduğu noktaya yakın bir yerde olduğunu belirterek, "Arazi çok sarp, bugüne kadar bütün zorluk bundan kaynaklanıyor. Çok sarp bir bölge, iki gün önce yaptığımız arama çalışması için plan yaptık. İstanbul'dan kanyon tim ekibinden 5 arkadaşımız bize destek verdiler. Birlikte 6 kişi olduk. Daha önceden kararlaştırdığımız alanda su taraması yapmaya karar verdik. Su taraması sonucunda sarp bölgede maalesef kaybolan iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Birisi su kenarındaydı. Muhtemelen ikisi de donarak ölmüşler. Çok üzücü bir olay. Ailelerine sabır diliyoruz. Milletimiz için de herkesin bu olaydan bir ders çıkarmasını arzu ediyoruz" dedi.

Sisli havada Uludağ'da kesinlikle faaliyet planlanmaması gerektiğinin altını çizen Şentürk, "Böyle durumlarda Uludağ'ı bilenler bile zorlanıyor. Yön duygusunu kaybediyorsunuz. Şartlar sert oluyor. Kapalı havalarda meteorolojiyi takip ederek bu tür planlar yapılmalı. "Herkes dağcıyım"diye bu tür kötü havalarda plan yapmamalı. Cenazelerin bulunduğu alan girilmesi zor sert alan, helikopterin bile oradan naaşları tahliye etmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Biz ip inişleri yaparak, şelale suların içinden geçerek girdik" diye konuştu.

Kayıp iki amatör dağcının kanyona düşerek indiklerini düşündüğünü anlatan Şentürk, "Bu arkadaşlar düşerek inmişler, ıslanarak gelmişler. Islandığı için ceketini çıkarmış, bu iki arkadaşımızın hipotermiden vefat ettiklerini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Efe Sarp'ın cansız bedeni askeri helikopterle Uludağ'dan alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada bekleyen 112 ambulansıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Jandarma burada da geniş güvenlik tedbiri aldı.

Mert Alpaslan'ın cansız bedeni de kara yoluyla ormanlık alandan Kestel ilçesi Derekızık Köyü Gölçukuru Bölgesi'ne getirildi. Cenaze daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Efe Sarp'ın cenazesinin Aydın'da, Mert Alpaslan'ın da İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.

(Uğur Uslubaş - Hakan Gönül - Fatih Çapkın - Burak Türker - Serkan Akkuş - Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru - Abdullah Çibir

/İHA)