Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (2)
Son Dakika Güncel Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (2) - Son Dakika

Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (2)

6 saat önce

İŞTE EFE SARP'IN BULUNAN KIRMIZI MONTU1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürerken, ekipler bugün sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında kırmızı mont buldu.

Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (2), System.String[]

İŞTE EFE SARP'IN BULUNAN KIRMIZI MONTU

1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürerken, ekipler bugün sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında kırmızı mont buldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, dere yatağında bulunan montun içinden de yeşil bere çıktı. Montun ve yeşil berenin Efe Sarp'a ait olduğu belirlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aynı bölgede yoğunlaştırıldı.


Aralık, Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:51 Kaynak: DHA
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