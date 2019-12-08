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Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (3)
6 saat önce
TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını...
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR
1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp dağcıların tespit edilebilmesi amacıyla savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone kaldırıldı. Tek seferde 2 kilometrelik alanı tarayabilen drone ile kayıp dağcılar tespit edilmeye çalışılıyor.
Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi Aralıkta deniz keyfi Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı