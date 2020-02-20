Uludağ'da kayıp dağcıyı arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kayıp dağcıyı arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Uludağ'da kayıp dağcıyı arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

8 saat önce

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da gerçeği aratmayan arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Uludağ'da kayıp dağcıyı arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı, System.String[]

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da gerçeği aratmayan arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında, tırmanış yaptığı sırada kaybolan bir dağcının yeri drone ile tespit edilip kurtarılması senaryosu canlandırıldı.

Kar motorlarıyla Uludağ'ın eteklerine çıkan ekipler, önce kayıp dağcının yerini tespit etmeye çalıştı.

Drone ile yapılan taramada, dağcının ayak izlerinin bulunmasının ardından yeri belirlendi.

Arama kurtarma ekibinin kısa sürede ulaştığı dağcı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra "Oteller Bölgesi"ne götürüldü.

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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