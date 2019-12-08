Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu
Son Dakika Güncel Uludağ'da kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu - Son Dakika

Uludağ'da kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu

6 saat önce

Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarının yedinci gününde, derede bu kişilerden birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu.

Uludağ'da kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu, System.String[]

Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarının yedinci gününde, derede bu kişilerden birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 268 kişi katılıyor.

Aramalara, hava koşullarının elverişli olduğu zamanlarda Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopterle havadan destek veriyor.

Yoğun sisin etkili olduğu, kar yağışının yeniden başladığı bölgede, ekipler tarafından derede bulunan montun kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendiriliyor.

Ekipler, Alpaslan ve Sarp için başlattıkları çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Aralık, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi
Aralıkta deniz keyfi Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 16:09:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]