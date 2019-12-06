Son Dakika Haberleri: Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada kazı çalışması başlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika

Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada kazı çalışması başlatıldı

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uludağ'da kayıp iki dağcının sığınabileceği mağarada kazı çalışması başlatıldı, System.String[]

Uludağ'da kaybolan iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler aramanın beşinci gününde Keşiş tepesinin sırtlarında bulunan ve iki kayıp dağcının sığınabileceği düşünülen mağarayı kazmaya başladı.


Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor. Ekipler beş gündür yaptıkları çalışmalar sonucunda iki dağcıya ait ne bir iz ne de emare bulabildi. Bugün termal dedektörlerle de aramaya çıkan ekipler bir iz bulamadı. İki kayıp dağcının 1 Aralık günü ailelerine "Biz buraya gidiyoruz" diyerek attıkları fotoğrafta da gözüken Keşiş tepesinin altındaki mağarada ekipler arama yapıyor. Ekipler, mağaranın kapısına biriken iki metrelik karı kazıdıktan sonra içeri girmeyi başardı. Ekiplerin mağara içerisindeki arama çalışmaları devam ediyor. O anlar ise kameralara yansıdı. - BURSA

Uludağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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