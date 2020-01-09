Uludağ'da "kesintisiz enerji" için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da 'kesintisiz enerji' için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Uludağ'da "kesintisiz enerji" için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi

11 dakika önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a kesintisiz enerji sağlamak için ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a kesintisiz enerji sağlamak için ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son yağışlarla kar kalınlığının 145 santimetreye ulaştığı Uludağ, yerli ve yabancı tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Turizm merkezine kesintisiz enerji sağlamayı hedefleyen Limak Enerji bünyesindeki Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin (UEDAŞ) saha ekipleri, zor hava koşullarında çalışıyor.

Arıza merkezlerine gelen bildirimlerle anında harekete geçen personel, arazi araçları ve sepetli araçlarla engebeli bölgelere ulaşıyor. Ekipler, araçların yeterli gelmediği yerlerde ise yaya ilerleyerek arıza noktalarına gidiyor.

UEDAŞ Osmangazi İşletme Müdürü Emir İrgören, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uludağ'daki çalışma sahasının en zorlu bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin ve işletmecilerin kesintisiz hizmet alabilmesi için arızalara anında müdahale edildiğini belirten İrgören, Uludağ'da UEDAŞ olarak enerji kesintilerine müdahale ve olası arızaları önlemek için 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını anlattı.

Kışın yüzde 100 doluluğa ulaşan işletmelere kaliteli hizmet verme noktasında enerji arz güvenliğini önemsediklerini ve bu bilinçle çalıştıklarını vurgulayan İrgören, şöyle konuştu:

"Uludağ'ın enerji dağıtım şebekesini uzaktan izleme ve yine uzaktan müdahale imkanı sağlayan teknolojik altyapımız mevcut. Bu yapıyla olası arızalara daha kolay ve süratli müdahale edebilmekteyiz. Ekiplerimiz rutin kontrollerini termal kamera ve izolasyon test cihazlarıyla yapmakta, olası arıza noktalarını önceden tespit ederek önleme adına müdahalede bulunmaktadır."

Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:37 Kaynak: AA
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