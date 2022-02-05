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Uludağ'da "kesintisiz enerji" için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Uludağ'da "kesintisiz enerji" için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi

05.02.2022 11:03
Uludağ'da "kesintisiz enerji" için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a kesintisiz enerji sağlamak için ekipler, zorlu koşullara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a kesintisiz enerji sağlamak için ekipler, zorlu koşullara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son yağışlarla kar kalınlığının 108 santimetreye ulaştığı Uludağ, yerli ve yabancı tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Turizm merkezine kesintisiz enerji sağlamayı hedefleyen Limak Enerji bünyesindeki Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin (UEDAŞ) saha ekipleri, zor hava koşullarında çalışıyor.

Ekipler, araçların ulaşamadığı noktalardaki arızalara ve bakım çalışmalarına, Jandarma Arama Kurtarma desteğiyle kar motorlarıyla gidiyor.

UEDAŞ Osmangazi İşletme Müdürü Muharrem Alıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluluk sahalarındaki en yüksek noktanın Uludağ olduğunu söyledi.

Uludağ'da kış şartlarının getirdiği zorluktan dolayı ulaşımın zaman zaman aksadığını belirten Alıç, şöyle konuştu:

"Hatların geçtiği noktalara gitmek için jandarmanın kar motorlu ekipleri sağ olsun bize son derece destek oluyor. Bu destek sayesinde yürüyerek bile gidilemeyecek noktalara ulaşmaktayız. Uludağ'da kışın başlamasıyla beraber Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ olarak sürekli ekip bulunduruyoruz ve anında müdahale ederek Bursa'mıza, güzel Uludağ'ımıza gelen misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz."

Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi
Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi
Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi
Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi

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Turizm, Enerji, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludağ'da 'kesintisiz enerji' için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ'da "kesintisiz enerji" için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
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