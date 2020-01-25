Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

6 saat önce

Türkiye'nin kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, System.String[]

Türkiye'nin kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kar kalınlığının 132 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ, sömestir tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

"Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli saatler geçirdi.

Pistlerde kayak, snowboard ve kızaklarla kaymaya çalışan çocuklar ve aileleri de renkli görüntüler oluşturdu.

8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Uludağ'a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu.


Tüm gişelerin açık olmasına rağmen tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, 8 kilometrelik kuyruğa neden oldu.

Tatil için Hayat'dan Uludağ'a gelen Hatun Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezine ilk defa geldiğini söyledi.

Turan, Uludağ'ı çok beğendiğini belirterek, "Sömestir tatili nedeniyle arkadaşımla birlikte geldik. Önce Bursa'yı gezdik daha sonra Uludağ'a çıktık. Teleferiğe bindik, kahvaltı yaptık, şimdi de kayak yapıyoruz. Gelmeyenlere de tavsiye ederim." dedi.

Belgin Kuşçu da Uludağ'a ilk defa geldiğini ve burayı çok beğendiğini aktardı.

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buse Varol, ülkenin Elazığ için ağladığı günde kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti
Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 22:04:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]