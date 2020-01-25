Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16 dakika önce

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve haftasonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve haftasonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kar kalınlığının 132 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler, aileleri ve günübirlikçilerin akınına uğradı.

"Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli saatler geçirdi.

Pistlerde kayak, snowboard ve kızaklarla kaymaya çalışan çocuklar ve aileleri de renkli görüntüler oluşturdu.

8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Uludağ'a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu.

Tüm gişelerin açık olmasına rağmen tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, 8 kilometrelik kuyruğa neden oldu.

Tatil için Hayat'dan Uludağ'a gelen Hatun Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada kayak merkezine ilk defa geldiğini söyledi.

Turan, Uludağ'ı çok beğendiğini belirterek, "Sömestir tatili nedeniyle arkadaşımla birlikte geldik. Önce Bursayı gezdik daha sonra Uludağ'a çıktık. Teleferiğe bindik, kahvaltı yaptık şimdi de kayak yapıyoruz. Gelmeyenlere de tavsiye ederim." dedi.

Belgin Kuşçu ise Uludağ'a ilk defa geldiğini ve burayı çok beğendiğini aktardı.

Uludağ'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:17 Kaynak: AA
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