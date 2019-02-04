Uludağ'da Kış Ateşi Whıtefest'le Yandı
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest, TikTok ana sponsorluğunda ve YapıKredi sponsorluğunda kış turizmin merkezi Uludağ'da önceki gün dolu dolu eğlenceye kapılarını açtı.
Jolly Tur'un gençlik markası Unitravel tarafından düzenlenen festival 11 gün boyunca 12.000 kişiyi ağırlayacak.
Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen festivalde ziyaretçiler öğlen saatlerinde Whitefest'in ilk gününde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay ve Percussion Tai gibi DJ'lerin performansıyla eğlenceyi zirvede yaşarken akşam gerçekleşen Berkay konseriyle de unutulmaz bir gün geçirdiler.
Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinden konser alanını doldurduğu ekinlikte Whıtefest'in açılışını muhteşem sahne performansı ile yapan Berkay, enerjisi ve performansı ile ziyaretçilerden tam not lmayı başardı. Gün boyu çeşitli aktivitelerle de müzik ve eğlenin keyfini çıkaran ziyaretçiler gece de Baran Bayraktar ve Cihat Uğurel'in performansıyla sabaha kadar doyasıya eğlendiler.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:07 Kaynak: Bültenler
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