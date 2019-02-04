Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kış Ateşi Whıtefest'le Yandı

Uludağ'da Kış Ateşi Whıtefest'le Yandı

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest, TikTok ana sponsorluğunda ve YapıKredi sponsorluğunda kış turizmin merkezi Uludağ'da önceki gün dolu dolu eğlenceye kapılarını açtı.

Uludağ'da Kış Ateşi Whıtefest'le Yandı, System.String[]

Jolly Tur'un gençlik markası Unitravel tarafından düzenlenen festival 11 gün boyunca 12.000 kişiyi ağırlayacak.

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen festivalde ziyaretçiler öğlen saatlerinde Whitefest'in ilk gününde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay ve Percussion Tai gibi DJ'lerin performansıyla eğlenceyi zirvede yaşarken akşam gerçekleşen Berkay konseriyle de unutulmaz bir gün geçirdiler.

Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinden konser alanını doldurduğu ekinlikte Whıtefest'in açılışını muhteşem sahne performansı ile yapan Berkay, enerjisi ve performansı ile ziyaretçilerden tam not lmayı başardı. Gün boyu çeşitli aktivitelerle de müzik ve eğlenin keyfini çıkaran ziyaretçiler gece de Baran Bayraktar ve Cihat Uğurel'in performansıyla sabaha kadar doyasıya eğlendiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:07 Kaynak: Bültenler

Berkay Şahin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin

İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Türkeş'in Evi Müzeye Dönüştürülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Kış Ateşi Whıtefest'le Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]