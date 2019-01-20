Son Dakika Haberleri: Uludağ'da "Kış Şenliği"

Uludağ'da "Kış Şenliği"

52 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da "Kış Şenliği" düzenlendi.

Uludağ'da
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da "Kış Şenliği" düzenlendi.

Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu Meydanı'nda üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.


Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uludağ'ın Türkiye ve Bursa için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Uludağ'da kış mevsiminde dünyanın dört bir yanından turistlerin ağırlandığını ifade eden Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin birçok değeri var. Uludağ da en önemli değerlerden birisi. Bu değeri artırmak için aktivitelerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından teleferiğe binmek için vatandaşlarla sırada bekleyen Aktaş, vagonlarda da tatilcilerle sohbet etti.

"Uludağ Kış Şenliği" renkli gösterilere sahne olurken vatandaşlar, plastik kızaktan, iglo yapımına, karton kızak yarışmasından müzik dinletilerine kadar çeşitli etkinliklere katılarak eğlendi.

Öte yandan kızakla kayanların tekrardan tepeye çıkmaları için yürüyen bant oluşturuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:12 Kaynak: AA

Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Uludağ, Kültür Sanat
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