Uludağ'da Kızak Çılgınlığı

Uludağ'da kızak çılgınlığı Metrelerce kızak kuyruğu oluştuBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da hafta sonu düzenlenen kış festivali dar gelirli yüzlerce aileyi konuk etti.

Uludağ'da kızak çılgınlığı

Metrelerce kızak kuyruğu oluştu



BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da hafta sonu düzenlenen kış festivali dar gelirli yüzlerce aileyi konuk etti. Hayatlarında ilk kez teleferiğe binen aileler hafta sonunu gönüllerince eğlenerek geçirdi. 10 bine yakın kişinin kızak kaydığı Uludağ'da metrelerce uzunlukta kızak kuyruğu oluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uludağ Kış Şenliği, 20 binin üzerinde vatandaşı zirvede buluşturdu. Kanton kızak tasarım yarışması, plastik kızak etkinlikleri ve iglo yapımı etkinlikleriyle 7'den 70'e tüm katılımcılar gönüllerince bir hafta sonu geçirmenin keyfini yaşadı. 10 bin kişi kızak kaydı

Plastik kızak etkinliğine katılan binlerce vatandaş dondurucu soğuğa aldırmadan pistte defalarca kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Ellerinde plastik kızaklarla sıraya geçen vatandaşlar kayabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların kızak heyecanına ortak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da vatandaşlarla birlikte kızak kaydı. Aktaş pisti düşmeden kaymayı başardı. Şenliğin en renkli aktivitesi olan karton kızak yarışmasını da izleyen Başkan Aktaş, yarışların startını verdi. Kendi tasarladıkları karton kızaklarla yarışa katılan 23 kişi kıyasıya yarıştı.

Büyükşehir Belediyesinin hafta sonu iki gün düzenlediği festival sayesinde 20 bin kişi doyasıya eğlendi. Birçok kişi hayatında ilk kez bindiği teleferikle zirveye gelip ücretsiz kızaklarla yarı yıl tatilinin keyfini sürdü. Festival kapsamında iki gün boyunca 3 bin teleferik bileti ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. Festivale karayolunu da kullanarak 20 binin üzerinde kişi katıldı. Festival boyunca zirvede vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek de Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtıldı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi

Oturdukları Evde Ölü Bulunan Abla Kardeşin Katili, Eski Sevgili Çıktı

Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi

İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu