Uludağ'da kontrollü piknik - Son Dakika

Uludağ'da kontrollü piknik

BURSA - Bursa'nın yaz-kış gözde mekanlarından Uludağ'da vatandaşlar kontrollü olarak piknik yapıyor. Milli Parklar girişinde jandarma tek tek araçları durdurarak uyarılar yaparken, jandarma helikopteri de havadan denetimlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından ardından valilikler tarafından bazı şehirlerde ormanlara girişler belirli süreyle yasaklandı. Bursa Valiliği'nin de aldığı karar neticesinde Uludağ'a 1 Ağustos ile 1 Eylül arası girişler yasaklandı. Piknik alanlarında vatandaşlar ise 19.00 ile 07.00 arası mangal yakamayacak. Onun haricinde yerde olmamak suretiyle kontrollü mangal ve semaver yakmak piknik ve mesire alanlarında yasak değil. Uludağ Çobankaya ve Bakacak mevkilerine giden yola araba bırakmak yasaklanırken, orman içinde kamp yapmak da ay boyunca yasaklandı.

Pazar günü itibariyle günü birlikçi vatandaşlar Uludağ'ın yolu tutarken, Milli Parklar girişinde jandarma tüm araçları tek tek durdurarak vatandaşları mangal ve yasaklar konusunda uyardı. Ayrıca jandarma helikopteri de gün boyu Uludağ semalarında uçarak denetimlerini sürdürdü.