Son Dakika Haberleri: Uludağ'da korkunç ölüm
Son Dakika Güncel Uludağ'da korkunç ölüm

Uludağ'da korkunç ölüm

22 dakika önce

Uludağ'da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam, 1.5 saat yürüdükten sonra oturduğu yerde hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybetti.

Uludağ'da korkunç ölüm, System.String[]

Uludağ'da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam, 1.5 saat yürüdükten sonra oturduğu yerde hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Öztürk (78), sabah saatlerinde komşusu Ahmet T. (70) ile birlikte kestane toplamak için Uludağ'a çıktı. Kestane toplarken tutunduğu ağacın kırılması sonucu dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan Öztürk, başını kayalıklara çarptı. Çapmanın etkisi ile başından yaralanan Öztürk, arkadaşı Ahmet T.'nin yardımı ile düştüğü yerden çıkarıldı. Yollarını kaybeden 2 arkadaş durumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gitmek için yola çıkan AFAD, UMKE, 112, NAK ve Polis ekipleri, araçlarıNI bırakarak bölgeye yürüyerek ulaştı. Olay yerine giden ekipler, Ahmet T.'yi arkadaşı Hüseyin Öztürk'ün başında ağlarken gördü. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Hüseyin Öztürk'ün çok kan kaybetmesi sebebiyle kafa travması ve hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Öztürk'ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Uçurumdan düşüp hayatını kaybeden Hüseyin Öztürk'ün arkadaşı Ahmet T., "Sabah Hüseyin ile beraber Uludağ eteklerine kestane toplamaya çıktık. Eğimli bir arazide kestane toplarken birden bir bağırma sesi duydum, arkamı döndüğümde uçurumdan aşağı yuvarlanıyordu. O an hiçbir şey yapamadım, en son kafasını kayalıklara çarparak durabildi. Sonra düştüğü yere indim ve sırtıma alarak çıkardım. Kafasında 10 santimetrelik bir kırık vardı, yardım istedik. Daha sonra yürüyebileceğini söyledi. Ormanlık alanda yürürken dinlenmek istedi, oturdu, ama bir daha kalkamadı" dedi.

(Serkan Akkuş/İHA)

Hüseyin Öztürk, Uludağ, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong lideri TOMA'lardan tazyikli su sıkılarak boyanan camiyi ziyaret edip özür diledi Emine Bulut'un davasında, öldürülen kadının yakınları sanığa saldırı girişiminde bulundu MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:43:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da korkunç ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]