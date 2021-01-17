Uludağ'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası - Son Dakika

Uludağ'da bir otelin terasında eğlence düzenleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kişiler ile tesisin işletmecisine idari para cezası uygulandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında bir otelin terasından yüksek sesle müzik çalındığının belirlenmesi üzerine duruma müdahale edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yapılan incelemede bahse konu otelin teras kısmında müzik yayını yapılarak sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilmeden otel müşterilerinden 10 kişilik grubun eğlendiği tespit edilmiştir. 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği otel işletmecisine ve şahıslara maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 380 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.