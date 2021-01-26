Uludağ'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan otelin faaliyeti 10 günlüğüne durduruldu - Son Dakika

Uludağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bir otele 10 gün faaliyet durdurma cezası verildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Oteller Bölgesi'ndeki bazı işletmelerde tedbirlere uyulmadığına ilişkin görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Konu hakkında inceleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili otelin çalışma ruhsatının bulunmadığı, Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı bulunmaması nedeniyle kapatma işlemi kararı alındığı ancak ilgili şirketin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı, kapatma işlemi ile ilgili yargı sürecinin beklenildiği, mevcut otel inşaatının son 2 katının kaçak olarak inşa edildiği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün bilgisi ve izni haricinde bir alt taşeron şirkete usulsüz bir şekilde kiralama işleminin yapıldığı tespit edilmiştir. 15 Ocak tarihinde yine aynı otelde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinden işletmeye ve 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 76 bin 380 lira idari para cezası uygulandığı belirlenmiştir. 25 Ocak tarihinde sosyal medyada çıkan görüntüler ile ilgili yapılan çalışma sonucunda çıkan görüntülerin bu otele ait olduğu, yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı, teknik incelemede tespit yapılmasın diye delil karartma (kamera görüntülerinin silinmesi) girişiminin bulunduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca otelin faaliyetinin 10 gün durdurulmasına karar verildiği, ilgili şirket ve tespit edilen kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı duyuruldu.?????????????????????