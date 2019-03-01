Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Liselileri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi: 5'i Ağır, 25 Yaralı

Uludağ'da Liselileri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi: 5'i Ağır, 25 Yaralı

55 dakika önce

BURSA'da, lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün Uludağ Kayak Merkezi'nden dönüşte devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaralandı.

BURSA'da, lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün Uludağ Kayak Merkezi'nden dönüşte devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağrı olduğu öğrenildi. Yasak yola girdiği belirlenen otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul'dan Bursa'ya geziye gelen lise öğrencilerini taşıyan Hüseyin Cingöz yönetimindeki 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ Kayak Merkezi'nden dönüşte, Dobruca mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Sürücü Cingöz ile birlikte 41 öğrenci, 5 öğretmen ve 1 muavinin bulunduğu otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 25 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araçtaki ufak çaplı yangına müdahale ederken, diğer ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bölgede yapılan ilk incelemede, tur otobüsünün otobüslerin girmesinin yasak olduğu yola girdiği belirlendi. Otobüs şoförü Hüseyin Cingöz gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:27 Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Bursa, Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi Bursa Sürücünün 'Ne Olur Ölme' Diye Başında Ağladığı Çarptığı Genç Kız Kurtarılamadı

Uludağ Yolunda Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerleri Aşıp Devrildi! 5'i Ağır 25 Öğrenci Yaralandı Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:22:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Liselileri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi: 5'i Ağır, 25 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]