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Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar kardan kulübe yaparak korunmuş - Son Dakika

Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar kardan kulübe yaparak korunmuş

06.12.2021 11:49

Vatandaşların hastaneye getirildiği görüntüler Mahsur kalan vatandaşın abisi Fahrettin Can'ın konuşması Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar kardan kulübe yaparak korunmuşUludağ'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan ve 14 saat sonra ulaşılan amatör dağcıların, kardan kulübe yaparak soğuktan...

Vatandaşların hastaneye getirildiği görüntüler

Mahsur kalan vatandaşın abisi Fahrettin Can'ın konuşması Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar kardan kulübe yaparak korunmuş

Uludağ'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan ve 14 saat sonra ulaşılan amatör dağcıların, kardan kulübe yaparak soğuktan ve dış etkenlerden korunduğu bildirildi.

Oteller Bölgesi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda muayeneleri tamamlanan amatör dağcılar Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49), kent merkezindeki Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Dağda ayağı burkulan Can'ın hastanede tedavisine başlandığı, diğer iki kişinin ise kontrol amaçlı getirildiği öğrenildi.

Ömür Büyüköztürk, hastanenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 6-7 yıldır dağcılıkla uğraştığını söyledi.

Kayboldukları bölgede yaşadıklarını aktaran Büyüköztürk, "Hava çok kötü olunca güzel bir yer bulduk. Orada kardan bir mağara yaptım, öyle kurtulduk yoksa kurtulma şansımız mucizeydi bizim. Kardan mağara yaparak kurtulduk. 14-15 saat o havada sağlık ekipleri, polis, jandarma gelemedi ama biz kurtulduk şükür." dedi.

Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can ise kardeşi ve diğer 2 amatör dağcının aniden bastıran sis nedeniyle ilerleyemediklerini anlattı.

Mahsur kalan 3 kişinin bölgeyi bildiğini ve sık sık buraya çıktığını dile getiren Can, "Yoğun fırtınadan dolayı bayağı bir geç vakit ulaştılar ama yine de Allah razı olsun AKUT, AFAD, jandarmadan. Çok şükür kurtuldular. Kardeşimin durumu iyi, yürüyebiliyor. Diğer arkadaşlar da iyi. Bayağı üşümüşler, çok soğuk vardı çünkü. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Kurtuldular çok şükür." diye konuştu.

Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüşe çıkan amatör dağcılar Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk, Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında Can'ın ayağının burkulması nedeniyle yürüyemediği için dün öğleden sonra mahsur kalmıştı. Dağcılar, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istemişti. Telefon sinyallerinden bu kişilerin bulunduğu yeri belirleyen ekipler, kurtarma operasyonu başlatmıştı.

Arama kurtarma faaliyetine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, ANDA Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) bünyesindeki 71 kişi katılmış, karlı zeminde fırtınalı ve sisli havada 14 saatte ulaşılabilen 3 kişi, Oteller Bölgesi'ne getirilmişti.

Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar kardan kulübe yaparak korunmuş
Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar kardan kulübe yaparak korunmuş
Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar kardan kulübe yaparak korunmuş
Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar kardan kulübe yaparak korunmuş

Çekirge Devlet Hastanesi, Arama Kurtarma, Ali Can, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar kardan kulübe yaparak korunmuş - Son Dakika


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