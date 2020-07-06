Uludağ'da mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika

Uludağ'da mahsur kalan kadın kurtarıldı

Bursa'da, Uludağ'da yürüyüş sırasında düşerek mahsur kalan kadını ekipler kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz

Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak

Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk

Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü

Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı

7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı

3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi

Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü