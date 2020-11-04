Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor - Son Dakika

Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
04.11.2020 00:02
BURSA'nın Uludağ eteklerine öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan Zübeyde Aydoğdu'dan (80) haber alınamıyor.
BURSA'nın Uludağ eteklerine öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan Zübeyde Aydoğdu'dan (80) haber alınamıyor. Yaşlı kadının bulunması için bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.
Öğle saatlerinde mantar toplamak için Uludağ'da bulunan ormanlık alana giden Zübeyde Aydoğdu, gece saatlerine kadar geri dönmeyince endişelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve NAK ekibi sevk edildi. Mahallelinin de yardımıyla bölgede geniş çaplı arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
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