Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor - Son Dakika

Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor

04.11.2020 07:06
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor, System.String[]

Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor BURSA'nın Uludağ eteklerine dün öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan Zübeyde Aydoğdu'dan (80) haber alınamıyor.

Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
BURSA'nın Uludağ eteklerine dün öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan Zübeyde Aydoğdu'dan (80) haber alınamıyor. Bölgede termal kameralı drone ile 10 saatlik arama çalışması yürüten ekipler herhangi bir ize rastlamazken arama çalışmalarına ara verildi.
Dün öğle saatlerinde mantar toplamak için Uludağ'a ormanlık adana çıkan Zübeyde Aydoğdu, gece saatlerine kadar geri dönmeyince endişelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve NAK ekibi sevk edildi. Mahallelinin de yardımıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye gelen kurtarma ekipleri hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü bölgede termal kameralı drone ile inceleme yaptı. Bölgede geniş çaplı çember oluşturan ekipler alanı daraltarak 10 saatlik bir çalışma yürüttü ancak Aydoğdu'ya ait bir ize rastlanmadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen aramalar, bu sabah yeniden başlayacak.
DEVLETİMİZ ÇAĞIRDIĞINDA YERİMİZDE DURAMIYORUZ
Bölgede arama çalışması yürüten ANDA Arama Kurtarma ekibi personeli Murat Çalışkan İzmir'deki enkaz çalışmalarından buraya geldiklerini belirterek Akşam saatlerinde AFAD'dan gelen çağrı ile buraya geldik. Arama faaliyetlerini sürdürdük ancak bu saate kadar herhangi bir ize rastlamadık, sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma faaliyetlerine başlayacağız. Cuma günü depremi haber aldığımızda İzmir'e gittik dün geceye kadar da orada faaliyet halindeydik artık yorulmuştuk. Bursa'ya döndüğümüzde AFAD'ın çağrısı üzerine tekrar faaliyete geldik, devletimiz çağırdığında yerimizde duramıyoruz. Ayla bebeğin son gün bizim arkadaşlarımız tarafından bulunması bize moral oldu, biz de o moralle gücümüzü topladık geldik. Yorgunluğumuz tatlı bir yorgunluk, inşallah yarın teyzemizi de buluruz açıklamasında bulundu.

Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor

Arama Kurtarma, Mantar, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor - Son Dakika


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