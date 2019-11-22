Uludağ'da ne kar var ne de su

Uludağ'da kar sezonunun başlamasına sayılı günler kala halen kar yağmaması turizmcileri kara kara düşündürüyor. Son çare olarak düşünülen kar makineleri için gereken yeterli suyun da olmaması otelcilerin ve Uludağ esnafının elini kolunu bağlamış durumda.



Uludağ'da bir süredir yurt genelinde olduğu gibi mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle beklenen kar yağışı halen düşmedi. Geçen seneye göre aynı tarihte kar yağışının olmaması Uludağ'daki otelcileri ve esnafı tedirgin etti. Sezona sayılı günler kala kar yağmayınca otelciler çareyi suni karlama sisteminde buldu. Ancak suni kar sistemini çalıştıracak yeterli suyun olmayışı da ayrı bir sorun olarak gündeme geldi.



Geçen sene Kasım ayının ilk haftası beyaz gelinliğini giyen Uludağ'da bu sene kar yağmadı. Sezona sayılı günler kala kar yağmayınca otelciler sezon açılışında gelen misafirleri mağdur etmemek amacıyla çareyi suni karlama sisteminde buldu. Sezon açılışına kadar kar yağmaz ise Uludağ'da suni kar makineleri devreye girecek.



Bof Otel Turizm Koordinatörü Murat Altuğ Kargı, "Şu anda Uludağ'da sezon için hazırlıklara başladık 6 Aralık 2019'da Uludağ'ı misafirlerle buluşturmayı planlıyoruz. Talepler yoğun özellikle erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak isteyen misafirlerimiz yoğun bir şekilde taleplerini sürdürmekte. Kar yağışını da önümüzdeki hafta itibari ile bekliyoruz. Kar yağmaz ise yine misafirlerimizi mağdur etmemek için onunda önlemlerini aldık. Suni karlama sistemlerimiz sayesinde biz sezona hazır bir şekilde misafirleri ağırlayacağız. Uludağ'da tüm otellerde doluluk oranı yüzde 35 - 45 arasındaki sezona yaklaşık daha 20 gün var. Yüzde 85- 90 oranları ile sezonu kapatacağımızı tahmin ediyorum" dedi. - BURSA