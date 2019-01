Uludağ'da Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

SÖMESTİR tatilinde turist akınına uğrayacak olan Uludağ 'da güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran jandarma, hazırlıklarını tamamladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutlanlığı(JÖAK) timleri, nefes kesen bir tatbikata imza attı. Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan ve kayak yaparken sakatlanan vatandaşları, ekipler gerçeği aratmayan bir operasyon ile kurtardı. Türkiye 'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatiline 1 gün kala, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik jandarma ekipleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirdi. Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutlanlığı (JAÖK) timleri, oluşturulan senaryo gereği, kayak yaparken düşen ve yaralanarak mahsur kalan kayakçıya büyük bir titizlikle müdahale etti. Kar motorları ile bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk yardımın ardından yaralanan kayakçıyı sedye ile 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONUJandarma ekipleri, Uludağ'ın vazgeçilmez keyiflerinden birisi olan ve günde binlerce tatilcinin kullandığı telesiyejde de kurtarma opersayonu gerçekleştirdi. Kurtarma Timleri, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan tatilciyi, gerçeği aratmayan bir operasyon ile kurtardı. Bu anlar DHA muhabirleri tarafından hem havadan hem de karadan an be an görüntülendi. Uludağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, sömestr tatlinde binlerce kişiyi misafir edecek olan Uludağ'da olası bir doğal afet, mahsur kalma ve yaralanma olaylarına karşın 24 saat görev yapıyor.- Bursa