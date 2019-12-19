Uludağ'da ölen dağcı son yolculuğuna uğurlandı -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da ölen dağcı son yolculuğuna uğurlandı -1 - Son Dakika

Uludağ'da ölen dağcı son yolculuğuna uğurlandı -1

6 saat önce

BURSA Uludağ'da arkadaşı Efe Sarp ile birlikte 1 Aralık'ta çıktığı zirve yürüyüşünde kaybolan amatör dağcı 31 yaşındaki Mert Alpaslan'ın cansız bedeni 17 gün sonra bulunmuştu.

BURSA Uludağ'da arkadaşı Efe Sarp ile birlikte 1 Aralık'ta çıktığı zirve yürüyüşünde kaybolan amatör dağcı 31 yaşındaki Mert Alpaslan'ın cansız bedeni 17 gün sonra bulunmuştu. Alpaslan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Büyükçekmece'de Kuba Camii'nden kaldırıldı. Amatör dağcının eşi Burcu Alpaslan'ın taziyeleri kabul ettiği sırada güçlükle ayakta durduğu görülürken, halası Sedef Sayar ise açıklamalarda bulundu.

'DAHA İLK GECE OLMUŞ

Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, 'Kimse böyle bir acı ile sınansın istemem. Daha ilk gece olmuş. Herkes elinden geleni yaptı. Mücadele etmişler ama olmadı. Dediğim gibi bizimle umudumuzu, acımızı paylaşan herkese minnettarız. Herkes hakkını helal etsin. Acımız çok büyük, iki tane pırıl pırıl evladımızı veriyoruz. Bence hem bizim hem ülke için çok değerli iki tane pırıl pırıl çocuk. Kader diyelim. Özenle haber yapan, verdikleri haberlere dikkat eden basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. dedi.

'YAŞAM DOLUYDU

Arama kurtarma çalışmalarında herkesin elinden geleni yaptığını ifade eden Sayar, 'ilk gece zaten ne olmuşsa olmuş. Onlar da mücadele etmişler. Naaşlarının bulunduğu yerler bile çok sarp yerlerdi. Onları toparlamak bile zaman aldı. Herkesin elinden geleni yaptığına, maddi ve manevi olarak yanımızda oldular. Mekatronik bitirmişti, sonra İTÜ'ye girdi. Ona devam ediyordu. Mert harika bir çocuktu, pırıl pırıl bir çocuktu, harikaydı tek kelimeyle. Yaşam doluydu, çok iyi bir insandı, devrimciydi, bir tanemizdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak hayatımızda diye konuştu.

Uludağ'da ölen dağcı son yolculuğuna uğurlandı -1

Büyükçekmece, Aralık, Uludağ, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:41 Kaynak: DHA
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