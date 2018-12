Uludağ'da Orman Köşklerine İlgi Büyük

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ 'da, bir otelin orman köşkleri, konforu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.Uludağ'da oteller bölgesinin hemen yanında bulunan Karinna Otel'e bağlı orman köşkleri, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor. Yüksek ve karlı ağaçların arasında kalan, tamamen ahşaptan imal edilen, 4, 6 ve 8 kişilik kapasitelerdeki 2 katlı evler yatak odası, salon, mutfak ve teras olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. Köşkler, çamaşır makinesi, mutfak gereçleri, barbekü gibi çeşitli ihtiyaç ve konfor ürünlerini barındırıyor. Yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerin orman köşklerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten otel yetkilisi Harbi Türk, "Orman köşkleri Uludağ'da 5 ile 8 yıldır faal olan işletmeler. Tamamı ahşaptan yapılan 2 katlı dubleks evler. Evlerimizin en büyük özelliği, içerisindeki mutfağının yanısıra içindeki diğer ev ekipmanlarıyla beraber müşterilerimize farklı hizmet sunması. Evlerimiz yılbaşında dolu. Uludağ'da saklı cennet olarak tabir ettiğimiz evler, ailelerin rahatlıkla gelebildiği ve konuk ettiğimiz yerler" dedi.İŞ STRESİNİ HAFTA SONU ORMAN KÖŞKLERİNDE ATIYORLARHer sene orman köşklerine geldiğini belirten Meltem Say (28), "Buraya bu yıl 2 kız arkadaş olarak geldik. Burası çok güzel. Ahşap dekorlar, orman köşkleri ve ayak basılmamış karlarla bu hafta Uludağ planımızı açtık. Hemen hemen her hafta sonu gelmeye devam ediyoruz. Benim bir köpeğim var. Orman köşklerinin içerisinde köpeğim de rahat ediyor. Oldukça keyifli bir yer. Burada bol bol fotoğraf çekiliyoruz, barbekü alanında mangal yapıyoruz ve tabi ki kayak yapıyoruz. Genelde günlerimiz bu şekilde geçiyor. Yoğun bir iş hayatından çıkıp buraya geliyoruz. Bu nedenle bol bol dinleniyoruz. Burada karın büyüsü bizi çok etkiliyor. Elime kahve alıp karın yağışını izlemek oldukça keyifli. Buraya kıyafetlerimiz hariç yanımıza hiçbir şey almadan geliyoruz. Çünkü burada her şey mevcut. Çok güzel bir tesis hazırlamışlar" dedi.- Bursa