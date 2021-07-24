Uludağ'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çobankaya mevkisinde kaybolan Gülefer Boynukısa'yı (59) arama çalışmalarından gece saatlerinde sonuç alınamadı.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber çalışmalara devam eden arama kurtarma ekipleri, geniş bir bölgede tarama faaliyetlerini yürütüyor.

Boynukısa, dün öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girmiş, uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine durum jandarmaya bildirilmişti. AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılmıştı.