Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Otobüs Devrildi: 9 Yaralı

Uludağ'da Otobüs Devrildi: 9 Yaralı

55 dakika önce

Bursa Uludağ'a tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs dönüş yolunda devrildi.

Uludağ'da Otobüs Devrildi: 9 Yaralı, System.String[]
Bursa Uludağ'a tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs dönüş yolunda devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, Uludağ'a tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda devrildi. İçinde 46 öğrencinin bulunduğu otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 9 kişi yaralanırken, diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Otobüste küçük bir yangın olduğunu fark eden ekipler itfaiyeye de haber verdi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuları araçtan çıkartarak, yangını söndürdü. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü, söz konusu yolun otobüslere kapalı olması sebebiyle gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:03 Kaynak: İHA

Polis, Bursa, Uludağ, 3. Sayfa
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