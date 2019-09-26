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Uludağ'da otomobil çarpan köpek hayata tutundu

56 dakika önce

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın eteklerinde otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpek, Osmangazi Belediyesi tarafından kurtarıldı.

Uludağ'da otomobil çarpan köpek hayata tutundu, System.String[]

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın eteklerinde otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpek, Osmangazi Belediyesi tarafından kurtarıldı.


Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucunda arka bacağı kırılan ve ağır yararlanan sokak köpeği için Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, ağaçların altına saklanan köpeğe ulaşmayı başardı. Arka sağ bacağı kırılan ve ağır yaralı halde yaşam mücadelesi veren köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, yaralı hayvanı sedyeye alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.


Hemen ameliyata alınan köpek, yapılan başarılı operasyon ile hayata tutundu. Yetkililer, tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğunu ve eski sağlığına kavuşması için gereken tüm tedavinin uygulandığını belirtti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
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