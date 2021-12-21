Üye Girişi
Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi - Son Dakika

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi

21.12.2021 18:53

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi Eksi 15 derecede ısınarak görevlerini yapabiliyorlar Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da otoparkçılar eksi 15 derecede bir saat çalışarak görevlerine devam edebiliyor.

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi

Eksi 15 derecede ısınarak görevlerini yapabiliyorlar

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da otoparkçılar eksi 15 derecede bir saat çalışarak görevlerine devam edebiliyor.

Uludağ'a gelen vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Burbak çalışanları eksi 15 dereceyi bulan soğukta karın altında hizmet veriyor. Dondurucu soğuğa rağmen hizmet veren otopark görevlileri en fazla dışarıda 1 saat çalışabiliyor. Görevliler 1 saat çalıştıktan sonra otoparkların yanında bulunan kulübelerde bulunan sobalarda ısınarak tekrar işlerine devam ediyor. Nöbetleşe çalışan ekipler zorlu şartlara rağmen vatandaşa hizmet vermek için olanca güçleriyle görevlerini en iyi şekilde yapıyor.

Vatandaşa en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını ifade eden Burbak çalışanı Kadir Taşdelen, "Günde 8 saat Uludağ'a gelenlere otopark park hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Burada hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Biz de dışarıda 1 saat çalışıp kulübemizde ısınıp tekrar vazifemizin başına geçiyoruz. Burada gelen vatandaşlar otopark çilesi yaşamasın diye en zorlu şartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi
Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi
Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi
Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi

Büyükşehir Belediyesi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:41 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:36 Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı
18:06 Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Slaven Bilic oturmaya hazırlanıyor.
17:34 Doğal gaz açma kapama bedellerine yüzde 55 zam geldi
17:34 Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik
17:33 İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1.75 milyar dolar bozduruldu
17:32 Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı
17:16 İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi
17:09 Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu
16:47 Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile
Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
18:42
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı         
15:23
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 19:01:43. #1.12#
SON DAKİKA: Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement