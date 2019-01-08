Uludağ'da Pistler, Sis ve Tipi Nedeniyle Boş Kaldı
1 saat önce
TÜRKİYE'nin en önemli kış spor merkezlerinden Uludağ'da, tipi halinde yağan kar ve yoğun sis nedeniyle kayak pistleri boş kaldı.
TÜRKİYE'nin en önemli kış spor merkezlerinden Uludağ
'da, tipi halinde yağan kar ve yoğun sis nedeniyle kayak pistleri boş kaldı. Sıcaklığın eksi 14 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı ise 122 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'a çıkışta, zincirsiz araçlara izin verilmiyor. Türkiye
'nin en önemli kış spor merkezlerinden 'Beyaz Cennet' Uludağ'da kayak pistleri, tipi halinde yağan kar ve yoğun sisin görüş mesafesini iyice düşürmesi nedeniyle boş kaldı. Bazı tatilciler, kayaklarıyla telesiyej çevresinde dolanmakla yetiniyor. Sıcaklığın eksi 14 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı ise 122 santimetreyi buldu.
Karayolları ekipleri dağ yolunun kardan kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol kontrolleri yapan Jandarma
ekipleri de zincirsiz araçların dağa çıkışlarına izin vermiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:34 Kaynak: DHA
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