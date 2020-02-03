Uludağ'da sahne alan Sagopa Kajmer: "Zulme karşı dim dik dur. Yanındayız Kudüs" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Uludağ'da sahne alan Sagopa Kajmer: 'Zulme karşı dim dik dur. Yanındayız Kudüs' - Son Dakika Magazin

Uludağ'da sahne alan Sagopa Kajmer: "Zulme karşı dim dik dur. Yanındayız Kudüs"

6 saat önce

Gençlik ateşini Uludağ'ın zirvesine taşıyan, Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest'in açılış meşalesini Gazapizm ve Sagopa Kajmer yaktı.

Uludağ'da sahne alan Sagopa Kajmer:

Gençlik ateşini Uludağ'ın zirvesine taşıyan, Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest'in açılış meşalesini Gazapizm ve Sagopa Kajmer yaktı.


Whitefest, Sagopa Kajmer-Gazapizm'in konserleriyle başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen "Banabak After Ski Party" ile 2020'nin en büyük gençlik festivalinin açılışını yapan rap'in yükselen yıldızı Gazapizm, sıfır derecenin altına düşen sıcaklığa aldırış etmeden etkinlik alanını dolduranları coşturdu. "Heyecanı Yok" şarkısındaki "Zıplıyor Herkes Kanguru Sanki" nakaratına vurgu yaparak gençleri kendisine eşlik etmeye ve zıplamaya davet etti. Performansı ile kendisini dinlemeye gelenlerin ayağını yerden kesen genç rapçi, finalde yaktığı meşale ile de bir anlamda festivalin açılışını yapmış oldu.


Gazapizm'in ardından Karinna Otel'de duayen rapçi Sagopa Kajmer sahne aldı. "Toz Taneleri"yle startını verdiği performansında "Meftun", "Maalesef, "Korkuyorum Artık" "Baytar" ve "Vasiyet" gibi dillere pelesenk olan şarkılarını da birbiri ardınca seslendiren Kajmer, Whitefest coşkusunu bir üst seviyeye taşıdı. Yüzlerce kişilik koronun bir an olsun susmadığı konserde kıtalar arası bir de diss atarak "Bir Savaş Bin Ölüm'ü söyleyen Sagopa Kajmer, "Zulme karşı dim dik dur. Yanındayız Kudüs" diyerek büyük alkış aldı.


Alkışlar eşliğinde noktaladığı konserini müzik sevenlerin isteği üzerine yarım saat daha uzatan başarılı rapçi, finali "İstisnalar Kaideyi Bozmaz" ile yaptı. - BURSA

Sagopa Kajmer, Gazapizm, Uludağ, Kudüs, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çukur'da Yamaç ile Vartolu'nun büyük yüzleşmesi sosyal medyaya damga vurdu
Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gündüz Bey ölüyor mu? Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e arasındaki gerginlik artıyor: Sizler evladıma beddua ettiniz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:20:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da sahne alan Sagopa Kajmer: "Zulme karşı dim dik dur. Yanındayız Kudüs" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]