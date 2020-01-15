Uludağ'da şenlik var - Son Dakika
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Uludağ'da şenlik var

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü planlanan Uludağ Kış Şenliği, 8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uludağ'da şenlik var, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü planlanan Uludağ Kış Şenliği, 8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da kış şenliği düzenliyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen faaliyet, 8-9 Şubat tarihleri arasında Uludağ 2. gelişim bölgesindeki teleferik istasyonunun yanındaki alanda yapılacak. Kızaktan iglo yapımına, karton kızak yarışmasından müziğe dolu dolu iki gün geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferikle gidiş-dönüş ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsayan faaliyet biletlerini www.uludagkissenligi.com ve www.bursakultur.comuzantılı internet adreslerinden alabilecek. Şenliğe kendi araçları ile gelmek isteyen vatandaşlar ise alandaki hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Kış Şenliği ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, bu doğrultuda atılacak adımları, yapılacak yatırımları kamuoyu ile sık sık paylaştıklarını dile getirerek, "Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, bu yıl şenliğin dördüncüsüne ev sahipliği yapacak. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla düzenlediğimiz organizasyon, 8-9 Şubat tarihlerinde yapılacak" dedi.


Ödüllü yarışma


Başkan Aktaş, Uludağ Kış Şenliği'nin bütün vatandaşların katılımına açık olduğunu belirterek, organizasyon kapsamında ödüllü bir yarışmanın düzenleneceğini ifade etti. Ödüllü karton kızak yarışması ile eskimo evi yapımı faaliyet kayıtlarının www.uludagkissenligi.com web sitesi üzerinden yapılacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Karton kızak yarışmasına her yaştan vatandaşlarımız iştirak edebilecek. En iyi zaman ve tasarım kategorilerinde düzenlenecek olan yarışmada her iki kategoride de birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye gram altın hediye edilecek" diye konuştu. - BURSA

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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