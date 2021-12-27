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Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü - Son Dakika

Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü

27.12.2021 10:30

Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndüBURSA Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a Çekirge'den çıkan yolda 2 ay önce başlatılan yenileme çalışmasının sezon açılmasına rağmen bitirilememesi sürücüleri bezdirdi.

Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü

BURSA Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a Çekirge'den çıkan yolda 2 ay önce başlatılan yenileme çalışmasının sezon açılmasına rağmen bitirilememesi sürücüleri bezdirdi. Bölgedeki esnaf ve Uludağ'a özel araçlarıyla çıkmak isteyenler yol çalışmasının bitirilmemesine isyan etti. Yetkililer ise yoldaki çalışmanın kısa sürede bitirileceğini açıkladılar.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa-Uludağ yolunun Çekirge ile İnkaya arasında kalan kesimindeki yol yapım çalışması esnafı çileden çıkardı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yol çalışmasında trafik tek yönden ulaşıma açılırken, Uludağ'dan gelen sürücüler Doburca'ya inen yeni dağ yoluna yönlendiriliyor. 1 ayda tamamlanması planlanan yol çalışmasının uzaması, yol üzerindeki esnafın isyan etmesine sebep oldu. Uludağ'ın zirvesine çıkmak isteyen tatilcilerin alternatif yolları kullanması sebebiyle iş yapamadıklarını belirten esnaf, "Bu hafta biteceğini söylediler. Ama halen bitmiş değil. Yolu tek yönlü şu anda asfaltladılar. Diğer yönü de kısa zamanda bitireceklermiş. İnşallah biran önce biter de bizim işlerimiz açılır" dedi.

Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü
Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü
Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü

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Uludağ, İsyan, Esnaf, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü - Son Dakika
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