Uludağ'da sezon finali: 1 milyon kişi kontrolden geçti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da sezon finali: 1 milyon kişi kontrolden geçti - Son Dakika

Uludağ'da sezon finali: 1 milyon kişi kontrolden geçti

6 saat önce

Uludağ'da sezon finali: 1 milyon kişi kontrolden geçti Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Uludağ'da sezon boyunca 322 asayiş ve bin 142 arama kurtarma olayına müdahale etti Türkiye'nin önemli kayak turizmi merkezi Uludağ'da kış sezonu sona erdi.

Uludağ'da sezon finali: 1 milyon kişi kontrolden geçti

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Uludağ'da sezon boyunca 322 asayiş ve bin 142 arama kurtarma olayına müdahale etti

BURSA - Türkiye'nin önemli kayak turizmi merkezi Uludağ'da kış sezonu sona erdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığının aldığı tedbirler sayesinde Uludağ'da huzurlu bir turizm sezonu geçirildi.

Tatilcilerin kış aylarında ilk sırada tercih ettiği gözde tatil bölgesi Uludağ'a 1 Aralık 2019 tarihinden 15 Mart 2020 tarihinde kadar 350 bin 392 kişi teleferik, 769 bin 60 kişi şahsi araçları ile geldi. Toplam 1 milyon 122 bin 252 vatandaş kontrolden geçirilerek zirveyi ziyaret etti. Sezon süresince görevli timler ve plaka tanıma sistemi vasıtasıyla 192 bin 265 araç kontrol edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JÖH, JAK, trafik, KOM, istihbarat, OYİ timleri, uyuşturucu-bomba tespit ve arama kurtarma köpekleri, kadın astsubaylar ve Jandarma Genel Komutanlığınca takviye amacıyla görevlendirilen JIKU ve JÖAK timlerince alınan ilave tedbirler sezonun huzurlu geçirilmesini sağladı. Helikopter, JİHA, kar motorları, paletli kar araçları ile yoğun kış şartlarında 7 gün 24 saat çalışma esasına göre toplam 6 Bin 419 personel görev aldı. Ekiplerce başta kaybolma ve yaralanma gibi toplam 799 ihbar ve şikayete işlem yapıldı. 322 asayiş, bin 142 arama kurtarma olayına müdahale edilerek vatandaşların tatillerini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri temin edildi.

Uludağ'da sezon finali: 1 milyon kişi kontrolden geçti

Jandarma, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:59 Kaynak: İHA

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