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Uludağ'da sezon hareketli başladı - Son Dakika

Uludağ'da sezon hareketli başladı

18.12.2021 12:27

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon açıldı.

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon açıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ, son günlerdeki yoğun kara yağışlarıyla beyaza büründü.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçiler kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Jandarma ekipleri zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

Uludağ'da kar yağışının ileriki günlerde devam etmesi bekleniyor.

"Uludağ bugün dolu dolu"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine, sezona aralıkta başlamasının kendilerini sevindirdiğini, bunun sürpriz olduğunu söyledi.

Otellerdeki yoğunluğun arttığını belirten Usta, "Uludağ, kış turizminde Türkiye'nin kalbi. Bizim için güzel bir sezon. Yaşanan olumsuzlukları, geriyi unutturacağına inanıyoruz. Sezona bugün start verdik. İlk gün olmasına rağmen Uludağ bugün dolu dolu. Burada eğitimi hızlı ve bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Dışarıda bizim verdiğimiz eğitimi 8 saatte veriyorlar. Biz 2 saatte kayak öğretiyoruz. Uludağ'da bazı eksikler var, bunlar giderilebilirse çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Selin Akdeniz, Uludağ'ın muhteşem bir atmosferi olduğunu dile getirdi.

Kayak yapmayı denediklerini ve zorlandığını anlatan Akdeniz, "Turla beraber geldik. Çok eğleniyoruz. Keyifli geçiyor. Hatay'dan geldik. İlk kez kar görüyorum, hayran kaldık." ifadelerini kullandı.

Songül Hamali de eğitimine İstanbul'da devam ettiğini ve ilk kez Uludağ'a geldiğini belirterek "Burayı çok sevdim. Hep gelmek istiyordum. İstanbul'da okumak da bir fırsat oldu. Uludağ'a mutlaka gelinmeli." dedi.

Uludağ'da sezon hareketli başladı
Uludağ'da sezon hareketli başladı
Uludağ'da sezon hareketli başladı
Uludağ'da sezon hareketli başladı
Uludağ'da sezon hareketli başladı

Jandarma, Uludağ, turist, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludağ'da sezon hareketli başladı - Son Dakika


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