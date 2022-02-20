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Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı - Son Dakika

Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı

20.02.2022 14:31

- Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladı Tatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı Uludağ'da tatilciler sezonunu sonlarına doğru güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

- Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladı

Tatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı

BURSA - Uludağ'da tatilciler sezonunu sonlarına doğru güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladı. Hafta sonu Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından gelen turistler Uludağ'da güneşli bir havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kar kalınlığının 1 metre 31 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklı ise gün içinde 3-4 dereceleri gördü. Güneşin sıcaklığının hissettirmeye başladığı Uludağ'da vatandaşlar da havadan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Meteorolojinin resmi sitesine göre salı gününden cumaya kadar Uludağ'da yağmur bekleniyor.

Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı
Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı
Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı

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Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı ULUDAĞ'DA 'HAFTA SONU' YOĞUNLUĞU ULUDAĞ'DA 'HAFTA SONU' YOĞUNLUĞU Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı - Son Dakika
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