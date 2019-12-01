Son Dakika Haberleri: Uludağ'da sezona günler kala kar başladı, rezervasyonlar kilitlendi
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Uludağ'da sezona günler kala kar başladı, rezervasyonlar kilitlendi

6 saat önce

Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile her yer beyaza büründü.

Uludağ'da sezona günler kala kar başladı, rezervasyonlar kilitlendi, System.String[]

Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile her yer beyaza büründü. Sezona günler kala gelinliğini giyen Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, otel rezervasyonları da kilitlendi.


Geçtiğimiz günlerdeki sağanak yağmurun ardından yerini güneşli havaya bırakan Uludağ'da dün gece kar yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Yağış sebebiyle zirvede kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığının ise en yüksek eksi 1, en düşük eksi 3 derece olduğu öğrenildi. Zeminin beyazla kaplanmasının ardından iş makineleri de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hazır şekilde bekleyen ekipler, ana yollara anında müdahale ediyor. Zirveye çıkış yolu ekiplerin çalışması sebebiyle ulaşıma açık olarak hizmet veriyor.


"Rezervasyonlar kilitlendi"


Bu sene kar yağışının gecikmesi nedeni ile rezervasyonların önceki seneye oranla daha az olduğu öğrenildi. Fakat sezona günler kala dün gece başlayan kar yağışının ardından tatilciler Uludağ'da yer ayırtmak için telefon sırasına girdi. Otellerin rezervasyon listelerinin kar yağışı ile birlikte arttığı ve rezervasyon oranlarının yüzde 30'dan yüzde 60'a yükseldiği öğrenildi.


Uludağ'a tatile gelen Ayşenur Çerlik, " İstanbul'dan geliyorum. Normalde Uludağ'a gelmeyi düşünmüyordum. Çünkü sezona günler kala kar yağmamıştı. Geçen sene Kasım ayında geldiğimde kar vardı. Bu sene Kasım'ın sonuna geldik, daha yeni yağmaya başladı. Arkadaşlarımla eğlenmeye geldik. Uludağ'a kar yağdığı için çok mutluyum. Çünkü güzel bir ortamı var, herkesi bekliyorum" dedi. - BURSA

Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
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