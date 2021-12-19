Uludağ'da sezonun ilk hafta sonunda yoğunluk - Son Dakika

Uludağ'da sezonun ilk hafta sonunda yoğunluk

BURSA - Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da sezonun açıldığı ilk hafta sonu pistlerde yoğunluk olsa da hava şartları kayakçılara zor anlar yaşattı.

Kayak ve kış turizminin önemli yerleri arasında gösterilen Uludağ'da sezon açıldı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 8 ile eksi 13 derece arasında termometrelere yansıdı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günü birlikçilerin de geldiği Uludağ'da yoğun tipi kayak yapmak isteyenlere de engel oluyor. Otellerin doluluk oranlarının yüzde 50'leri bulduğu Uludağ'da yılbaşı için şimdiden rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Havanın kapalı olması sebebiyle de telesiyejeler çalıştırılmıyor.

Turistler ise kayak yapmanın zevkli olduğunu fakat aşırı soğuktan şikayet etti. İzmir ve İstanbul'dan ilk defa gelenler ise Uludağ'ı beğendiklerini dile getirdi.