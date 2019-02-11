Uludağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
38 dakika önce
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ
'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde, bir otelin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin yolda yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 01:37 Kaynak: AA
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